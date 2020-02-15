ماكرون يرد على بومبيو: الغرب يتراجع

عبر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، السبت، عن أسفه "لضعف الغرب وتراجعه" في ظل ما وصفه بـ"انكفاء نسبي" للولايات المتحدة، معارضا تأكيدات وزير الخارجية الأميركية مايك بومبيو.



وقال ماكرون في مؤتمر الأمن في ميونيخ إن "هناك ضعفا للغرب"، مضيفا أن "هناك سياسة أمريكية بدأت قبل أعوام وليس في ظل الإدارة الحالية، تشمل نوعا من الانكفاء ومراجعة لعلاقتها مع أوروبا".

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وفي وقت سابق، وصف بومبيو، في كلمته خلال مؤتمر ميونخ، أن تصريح البعض بشأن موت حلف الناتو "أمر مبالغ فيه".

وكان ماكرون r] قال، في وقت سابق، إن حلف شمال الأطلسي في حالة من الـ"الموت الإكلينيكي"، ما أثار عاصفة من الجدل حول فاعلية التكتل الذي يشكل فاعلا رئيسيا في موازين القوى العالمية.

والجمعة، انطلقت أعمال مؤتمر ميونيخ للأمن، في دورته الـ56، بمشاركة 39 رئيس دولة وحكومة، و100 وزير دفاع وخارجية، و500 باحث وخبير أمني.

ويسعى المؤتمر لتقديم إجابات وحلول للعديد من الأسئلة الملحة من خلال معالجة قضايا مثل المشروع الأوروبي والتعاون في مجال الدفاع ووضع النظام الدولي الليبرالي، وسياسات حماية المناخ، وتفشي فيروس كورونا، والتعاون عبر الأطلسي "العلاقات الأوروبية الأمريكية"، وتداعيات تجدد التنافس بين القوى الكبرى، فضلا عن ملفات الشرق الأوسط، وخاصة ليبيا.