بهتافات «بالروح والدم نفديك يا أقصى».. سلوك غريب يثير الغضب على مواقع التواصل بسبب إقحام الدين في السياسة.. وهاشتاج #الاتراك_يدنسون_الحرم_المكي يتصدر تويتر

حالة من الغضب اجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد تداول فيديو لعدد من الأتراك في ساحة الحرم المكي الشريف وهم يرددون هتافات "بالروح والدم نفديك يا أقصى".

وأثار الفيديو غضب رواد مواقع التواصل وزوار الحرم المكي الشريف، حيث دشنوا هاشتاج #الاتراك_يدنسون_الحرم_المكي، حيث تصدر قائمة الأكثر تداولاً على موقع التغريدات القصيرة "تويتر" في غضون ساعات.