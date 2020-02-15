تعمل جرافات ​وزارة الاشغال​ العامة واتحاد بلديات ​جرد القيطع​، تعمل منذ الصباح على جرف ​الثلوج​ على طريق عام مرجحين -​الهرمل​ في أعالي عكار، وهو الشريان الحيوي الذي يربط محافظة عكار بمحافظة ​بعلبك​ - الهرمل، الذي أقفلته ثلوج المنخفض الجوي "كريم".

وأشار رئيس مركز جرف الثلوج في منطقة جرد القيطع خالد ديب الى أن "سماكة الثلوج على هذه الطريق بلغت 4 امتار، وفي بعض الاماكن حيث النسافات، بلغ ارتفاع ​الثلج​ حدود ال5 أمتار. وأمل أن "يتم فتح هذه الطريق اليوم في حال سمحت الاحوال الجوية، رغم صعوبة الامر".