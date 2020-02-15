تعمل جرافات وزارة الاشغال العامة واتحاد بلديات جرد القيطع، تعمل منذ الصباح على جرف الثلوج على طريق عام مرجحين -الهرمل في أعالي عكار، وهو الشريان الحيوي الذي يربط محافظة عكار بمحافظة بعلبك - الهرمل، الذي أقفلته ثلوج المنخفض الجوي "كريم".
وأشار رئيس مركز جرف الثلوج في منطقة جرد القيطع خالد ديب الى أن "سماكة الثلوج على هذه الطريق بلغت 4 امتار، وفي بعض الاماكن حيث النسافات، بلغ ارتفاع الثلج حدود ال5 أمتار. وأمل أن "يتم فتح هذه الطريق اليوم في حال سمحت الاحوال الجوية، رغم صعوبة الامر".
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