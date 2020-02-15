جمالي: الحريري يعطي درساً في القيادة و حب الوطن

رأت عضو كتلة "المستقبل" النائب ​ديما جمالي​ انه "عندما تشتد الصعوبات، يظهر المعدن الحقيقي للرجال ونرى معنى ​القيادة​ بأبها حللها. رئيس ​الحكومة​ الساقب ​سعد الحريري​ كما أبيه الشهيد الرئيس ​رفيق الحريري​ وعد بأنه سيدور ​العالم​ دفاعاً عن ​لبنان​. هو يعطي درساً في القيادة و حب الوطن فرغم بقائه خارج الحكم لن يتوانى عن فعل ما يستطيع في سبيل لبنان واللبنانيين".

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