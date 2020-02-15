وزير الصحة: حتى الساعة لا وجود لحالة موثقة مصابة بالكورونا في لبنان

لفت وزير الصحة ​حمد حسن​ في حديث اذاعي الى اننا "لم نتخذ على مستوى ​الحكومة​ او على مستوى اللجنة الوطنية اي قرار بمنع وصول الوافدين الى ​لبنان​ ولكن اتخذنا كل التدابير الحائلة دون وصول اي مصاب الى لبنان"، مؤكدا اننا "لا نستطيع ان نقوم بفحص ​الكورونا​ للوافدين الى لبنان الا اذا كان يعاني من ارتفاع حرارة فوق 37 او لديه اي عوارض "الرشح" انفلونزا".

واكد انه حتى ​الساعة​ لا وجود لحالة موثقة للكورونا في لبنان ولكن وبما ان الشائعات تزداد رأينا انه يجب رفع الموضوع على مستوى الحكومة وليس على مستوى ​وزارة الصحة​، مضيفا: " وصلنا الى مكان يجب ان يكون هناك تدابير على مستوى الامن الصحي".

وفي موضوع ثورية طالب التي وصلت الى لبنان وحجزت نفسها في منزلها في ​برمانا​، شدد على أننا "عزلناها بناء على رغبتها ولكن ليس لأنها مصابة بالكورونا"، لافتا الى أنه "لم يظهر عليها اي عوارض للفيروس او حتى انها تحمله".