أوغلو: لا يمكن تحقيق أي استقرار في دلب عن طريق الحل العسكري

شدد وزير الخارجية التركية مولود جاويش أوغلو على انه "لا يمكن تحقيق أي استقرار في #إدلب عن طريق الحل العسكري".
وأعلن ان "وفدا تركيا سيتوجه إلى موسكو الاثنين لبحث الوضع في إدلب السورية".
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