أوغلو: لا يمكن تحقيق أي استقرار في دلب عن طريق الحل العسكري

شدد وزير ​الخارجية التركية​ ​مولود جاويش أوغلو​ على انه "لا يمكن تحقيق أي استقرار في #إدلب عن طريق الحل العسكري".

وأعلن ان "وفدا ​تركيا​ سيتوجه إلى ​موسكو​ الاثنين لبحث الوضع في إدلب السورية​​​​​​​".

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