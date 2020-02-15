لفتت وزيرة الصحة المصرية هالة زايد الى إن أول مريض بفيروس "كورونا" في مصر شاب يبلغ من العمر 33 عاما، مضيفة: "الأعراض الإكلينيكية للمرض لم تظهر عليه على الرغم من حمله للفيروس".
وأوضحت الوزيرة في مداخلة تلفزيوني أنه "تم فحص المسكن الذي كان يتواجد به المريض للتأكد من عدم إصابة أشخاص آخرين بالفيروس، وتم إخلاء المبنى وعزل ساكنيه لمتابعتهم بشكل يومي".
وأشارت زايد إلى أن "الحالة تم اكتشافها عبر المسح الجماعي لأشخاص في إطار التعرف على الحالات المرضية، إذ أجريت للشاب التحاليل اللازمة واتضح أنها "إيجابية"، وأنه من الممكن أن يتعافى من هذا الفيروس كونه يتمتع بمناعة قوية".
كانت هذه تفاصيل خبر وزيرة الصحة المصرية: أول مريض بالكورونا بمصر شاب يبلغ من العمر 33 عاما لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.