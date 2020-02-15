نائب أردوغان: عازمون على وقف تقدم القوات السورية في إدلب

عبر نائب الرئيس التركي فؤاد أوقطاي عن عزم بلاده على وقف تقدم ​الجيش السوري​ في إدلب، مجددا التهديد باستخدام قوة ​السلاح​ لصد ​القوات​ السورية إذا لم تنسحب من المنطقة بحلول نهاية شباط.

ولفت أقطاي في تصريحات لقناة "إن تي في" إلى ان ​أنقرة​ نقلت موقفها ل​روسيا​ بكل وضوح بشأن إدلب خلال مباحثات جرت بين الطرفين مؤخرا، مؤكدا أن ​تركيا​ أوفت بالتزاماتها في إدلب وفقا للاتفاقات المبرمة مع روسيا وإيران.