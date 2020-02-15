نائب أردوغان: عازمون على وقف تقدم القوات السورية في إدلب

عبر نائب الرئيس التركي فؤاد أوقطاي عن عزم بلاده على وقف تقدم الجيش السوري في إدلب، مجددا التهديد باستخدام قوة السلاح لصد القوات السورية إذا لم تنسحب من المنطقة بحلول نهاية شباط.
ولفت أقطاي في تصريحات لقناة "إن تي في" إلى ان أنقرة نقلت موقفها لروسيا بكل وضوح بشأن إدلب خلال مباحثات جرت بين الطرفين مؤخرا، مؤكدا أن تركيا أوفت بالتزاماتها في إدلب وفقا للاتفاقات المبرمة مع روسيا وإيران.
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