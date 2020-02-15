رئيس جنوب السودان: توصلنا إلى تسوية في مصلحة السلام

أعلن رئيس ​جنوب السودان​ ​سلفا كير​ موافقته على مطلب أساسي للمعارضة هو العودة إلى نظام فدرالي لعشر ولايات، ما يمهد لتشكيل حكومة وحدة لإنهاء الحرب.

وقال كير في اجتماع في جوبا لكبار مسؤولي ​الحكومة​ و​الجيش​ "توصلنا إلى تسوية في مصلحة ​السلام​. أنتظر من المعارضة أن تفعل الأمر نفسه".