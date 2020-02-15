رئيس جنوب السودان: توصلنا إلى تسوية في مصلحة السلام

أعلن رئيس جنوب السودان سلفا كير موافقته على مطلب أساسي للمعارضة هو العودة إلى نظام فدرالي لعشر ولايات، ما يمهد لتشكيل حكومة وحدة لإنهاء الحرب.
وقال كير في اجتماع في جوبا لكبار مسؤولي الحكومة والجيش "توصلنا إلى تسوية في مصلحة السلام. أنتظر من المعارضة أن تفعل الأمر نفسه".
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