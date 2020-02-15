وزير ياباني: اكتشاف 67 حالة إصابة جديدة بكورونا على متن السفينة الموبوءة

أعلن وزير ياباني اكتشاف 67 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا على متن السفينة السياحية دايموند برنسيس.
ووُضعت السفينة الموبوءة، المملوكة لشركة كرنيفال كورب، في الحجر الصحي لمدة أسبوعين لدى وصولها إلى يوكوهاما في 3 شباط بعد أن ثبتت إصابة رجل كان على متنها ونزل في هونغ كونغ بالفيروس.
ويوجد نحو 3500 شخص على متن السفينة تأكدت إصابة 218 منهم بعدوى "كورونا"، وتم نقل من ثبتت إصابتهم بالعدوى إلى المستشفى
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