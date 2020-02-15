وزير ياباني: اكتشاف 67 حالة إصابة جديدة بكورونا على متن السفينة الموبوءة

أعلن وزير ياباني اكتشاف 67 حالة إصابة جديدة ب​فيروس كورونا​ على متن ​السفينة​ السياحية دايموند برنسيس.

ووُضعت السفينة الموبوءة، المملوكة لشركة كرنيفال كورب، في الحجر الصحي لمدة أسبوعين لدى وصولها إلى يوكوهاما في 3 شباط بعد أن ثبتت إصابة رجل كان على متنها ونزل في ​هونغ كونغ​ بالفيروس.

ويوجد نحو 3500 شخص على متن السفينة تأكدت إصابة 218 منهم بعدوى "كورونا"، وتم نقل من ثبتت إصابتهم بالعدوى إلى المستشفى