قائد الجيش الجزائري للارهابيين: محاولتكم فشلت

تعهد قائد ​الجيش الجزائري​، السعيد شنقريحة، بـ"رد حاسم" على من وصفهم بالجماعات المتطرفة التي تسيطر على الحدود مع مالي و​النيجر​.

وتوجه شنقريحة في تصريح للارهابيين ولعملائهم، ولمن يقف وراءهم بالقول "إن محاولتكم الجبانة واليائسة فشلت بفضل بسالة وشجاعة ويقظة أفراد قواتنا المسلحة".

واضاف: "لتعلموا جيداً أننا في ​الجيش الوطني​ الشعبي سنكون دوما لكم بالمرصاد ونعرف كيف نرد لكم الصاع صاعين، فنحن سادة هذه الأرض ​الطيبة​، ونحن سادة الميدان، نحسن اختيار الزمان، والمكان للرد على جرائمكم الشنيعة"، مشيرا الى انه "سيكون الرد قويا وحاسما بقوة ​السلاح​ وبقوة القانون إلى غاية استئصالكم نهائيا من هذه الأرض الشريفة، وتخليص وطننا من دنسكم وشروركم".