أعلن وزير الدفاع الأميركي مارك إسبر في كلمة خلال مؤتمر ميونيخ أن "التحدي الأمني الرئيسي للولايات المتحدة قد تغير ولم يعد روسيا بل أصبح الصين"، مشددا على أن "الولايات المتحدة لا تسعى للمواجهة مع الصين".
ولفت إسبر الى أنه "يجب على الصين أن تحترم الحرية وحقوق مواطنيها وأن تكون أكثر شفافية وأن تحترم سيادة الدول الأخرى"، معتبرا أن سلوك الصين الحالي يسبب الكثير من المشاكل وهي استخدمت قوتها التكنولوجية لتوفير الدعم لشركاتها".
كانت هذه تفاصيل خبر إسبر: التحدي الأمني الرئيسي للولايات المتحدة لم يعد روسيا بل أصبح الصين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.