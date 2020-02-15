إسبر: التحدي الأمني الرئيسي للولايات المتحدة لم يعد روسيا بل أصبح الصين​

أعلن ​وزير الدفاع الأميركي​ ​مارك إسبر​ في كلمة خلال ​مؤتمر​ ميونيخ أن "التحدي الأمني الرئيسي للولايات المتحدة قد تغير ولم يعد ​روسيا​ بل أصبح ​الصين​"، مشددا على أن "​الولايات المتحدة​ لا تسعى للمواجهة مع الصين​​​​​​​".

ولفت إسبر الى أنه "يجب على الصين أن تحترم الحرية وحقوق مواطنيها وأن تكون أكثر شفافية وأن تحترم سيادة الدول الأخرى​​​​​​​"، معتبرا أن سلوك الصين الحالي يسبب الكثير من المشاكل​​​​​​​ وهي استخدمت قوتها التكنولوجية لتوفير الدعم لشركاتها​​​​​​​".