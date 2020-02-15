شكرا لقرائتكم خبر عن "الحرية المصرى" يطالب بتفعيل قانون119 لتركيب المصاعد وتفعيل رقابة الأحياء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور مجدى علام، نائب رئيس حزب الحرية المصرى، أن الحزب يستعد لتنظيم ندوة لمناقشة الأثر التشريعى لقانون رقم 119 لسنة 2008 والخاص بقواعد تركيب المصاعد في مصر وما إذا كان يحتاج إلى تعديلات من عدمه تضمن الرقابة أكثر، وأنه سيكون للحزب جلسات توعية بالقانون بجانب التحركات البرلمانية لمواجهة ظاهرة سقوط المصاعد.

يأتي ذلك بعد وفاة اللواء حسن ناجى، نائب رئيس حزب الحرية المصرى، الذى توفى، مساء الثلاثاء الماضى، بعد أن سقط به مصعد كهربائى خلال افتتاحه أحد مقرات حزبه بالسويس.

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ولفت "علام" إلى أن العناية الإلهية أنقذته من الموت في آخر لحظة وذلك بعدما انتشله شباب الحزب من المصعد بالتزامن مع سقوطه، قائلا " اللواء حسن فدانى بروحه ..وقبل فتح الاسانسير كنا بنتعازم اتفضل يا سيادة اللواء اتفضل يا دكتور لحد ما بدأت اخرج أنا.. وهى ترتيبات القدر أيضا فهو حضر للمؤتمر مبكرا وانتظرنا بالأسفل بالمسجد المجاور".

وأوضح "علام" أن هذه الحادثة تعكس حجم الإهمال الإدارى في متابعة المنشآت والمصاعد، قائلا " الحزب لم يكن على دراية بعطل المصعد مسبقا كما ردد البعض وأدركنا ذلك بعد وفاة اللواء حسن ناجى ..قعدنا بعد الحادثه ساعة إلا ربع عشان نفتح المصعد فلا يوجد مسئول عنه..والاسانسير نزل بسرعه جنونية ".

وطالب "علام" بضرورة تفعيل القانون الخاص بتركيب المصاعد في المنشآت والذى يستلزم موافقة 7 جهات ترخيص وتفعيل المتابعة الدورية بمراقبة من الأحياء على المصاعد، على أن يقوم هو بنفسه بغلقه حال وجود عطل فيه وعدم تركه للبواب ،قائلا " مفيش أسبوع بيعدى إلا لما نلاقى اسانسير وقع..وهذه ظاهرة كبيرة وهذه الحادثة صاحب العقار مسئول فيها أمام النيابة والحي الذى يتابع العقار أيضا " .