شكرا لقرائتكم خبر عن طلب إحاطة بسرعة تطبيق الحكومة للحد الأدنى للأجور للعاملين بالدولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدمت الدكتورة مى البطران، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى كل من الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية، والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، بشأن عدم تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1627 لسنة 2019 بتطبيق الحد الأدنى للأجور للموظفين والعاملين لدي اجهزة الدولة، والذى أعلن عنه الرئيس عبدالفتاح السيسى.

وأكدت النائبة، أن وزارة المالية أصدرت منشورا عامًا قامت بتوزيعه على الوزارات والمصالح الحكومية ويحمل رقم 13 لسنة 2019، بشأن تطبيق الحد الأدنى للأجور للموظفين والعاملين بأجهزة الدولة والهيئات العامة الاقتصادية، بعد أن تبينت وزارة المالية أن هناك العديد من الجهات لم تطبق قرار الحد الأدنى للأجور بشكل صحيح.

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