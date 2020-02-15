شكرا لقرائتكم خبر عن مطالب برلمانية بفتح تعيينات البيطريين لسد العجز فى المجازر والوحدات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم النائب محمد عبد الله زين الدين، نائب إدكو ووكيل لجنة النقل، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، ووزير الزراعة واستصلاح الأراضى السيد قصير، حول ضرورة فتح باب التعيين لأطباء بيطريين لسد العجز فى عدد من القطاعات المختلفة المجازر والوحدات البيطرية بجميع المحافظات، وهيئة سلامة الغذاء، والحجر البيطرى، مشيرا إلى أن ما يتم توفيره حاليا من مرتبات للبيطريين يتم صرفه فى وزارة الصحة كعلاج للمرضى، وفى المقابل يهدر الثروة الحيوانية.

وأوضح أن نقص الأطباء البيطريين، يمثّل أزمة تهدد الثروات الحيوانية والداجنة والسمكية، وأن عدم تعيين الأطباء البيطريين ظاهرة بدأت منذ عام 1995، وهو الأمر الذي أدى لتراجع أعدادهم بصورة ملحوظة داخل العديد من القطاعات، فى الوقت الذى من المفترض فيه أن يتم فرض الرقابة على المنتجات الحيوانية المختلفة، والتى يظهر بها الكثير من الفساد بين الوقت والآخر.

وطالب النائب بفتح الباب لتعيين أطباء بيطريين جدد، علما أن الأعداد التى يتم تخريجها سنويا ليست كبيرة ولا تتخطى الـ3 آلاف و300 طبيب بيطرى، من 19 كلية للطب البيطرى.

وأعلن الدكتور ناجي محمد عوض، مدير مديرية الطب البيطرى بمحافظة الوادى الجديد، الخميس الماضى، عن تحصين 7824رأس ماشية، ضمن الحملة القومية ضد التهاب الجلد العقدي، وجدري الضأن خلال الأسبوع الأول من الحملة مؤكدا على أن الحملة تتضمن زيارات ميدانية للقرى بجميع مراكز ومدن المحافظة، للتوعية الإرشادية بأهمية التحصين ضد مرض التهاب الجلد العقدي، وتعريف المُربين بالمرض وأعراضه ومدى خطورته على الثروة الحيوانية، وأهمية إجراءات التحصين بصورة دورية لتجنب إصابة الحيوانات بالمرض، وتقليل الخسائر الناتجة عن ذلك.