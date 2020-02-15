الشرطة الألمانية: قتيل وأربعة جرحى في إطلاق نار ببرلين

لقي شخص مصرعه وأصيب أربعة آخرون في إطلاق نار في وقت متأخر من أمس الجمعة في العاصمة الألمانية برلين، حسب ما ذكرت الشرطة الألمانية اليوم السبت.

وأوضحت الشرطة، وفق ما نقلت وسائل إعلام محلية، أن مجهولين أطلقوا النار خارج قاعة “تيمبودروم” للحفلات بالقرب من “بوتسدامر بلاتز” في وسط المدينة، مشيرة الى أن ثلاثة من الجرحى تم نقلهم الى المستشفى.

وقال متحدث باسم الشرطة، إنه لا يوجد حتى الآن معلومات بشأن دوافع الجريمة فيما تواصل السلطات الالمانية تحقيقاتها في الواقعة.

وانتشر رجال شرطة مسلحون حول مكان الحادث وتم فرض طوق أمني حوله. كما تم اجلاء الزوار الموجودين في القاعة من الأبواب الجانبية والخلفية.

ولم يتضح ما إذا كان إطلاق النار مرتبطا بالفعالية التي أقيمت داخل القاعة ليلة الجمعة حيث كانت تعرض مسرحية تركية.