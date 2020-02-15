“غليان” في العاصمة بسبب قرار “الويكلو” و”الكورڤاتشي” تهدد بالنزول إلى الشارع

وليد لباب_صحافي متدرب

أثار قرار لجنة العقوبات التابعة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، والقاضي بحرمان نادي الجيش الملكي من جماهيره لأربع مباريات، موجة غليان وسخط داخل العاصمة، واعتبرته الجماهير تمييزا وتوسيعا للهوة بين أبناء الوطن الواحد، كما اعتبرت أن المعطيات التي استندت إليها لجنة العقوبات، اعتمدت على “روايات إعلامية مشكوك في صحتها”.

ومباشرة بعد البلاغ، ردت الكورڤاتشي ببيان يتهم الجامعة بخدمة مصالح فرق بعينها لأغراض بعيدة عن الرياضة، ومحاولة تكسير إيقاع الفريق، كما دعت الفريق إلى مقاطعة مقابلة تطوان يوم غد الأحد كإجراء أولي، ثم وعدت بمسيرة حاشدة، إن لم يتم تغيير القرار في أقل من 24ساعة،خصوصا وأن عقوبة “الويكلو” تم إلغائها من قبل على حد البيان ذاته.

وعاقبت اللجنة التأديبية للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم فريق الجيش الملكي بإجرائه أربع مباريات نافذة دون جمهور مع تغريمه مبلغ 100 ألف درهما، بسبب اقتحام عنصرين من أنصاره لأرضية الملعب أدت إلى توقيف، اللقاء الذي جمعه بفريق الرجاء الرياضي لمدة دقيقتين، وكذا استعمال جماهيره لكثير من الشهب الاصطناعية، نتج عنها دخان كثيف أدى إلى توقيف اللقاء من جديد مع تسجيل حالة العود.