تحركات مغربية في أبوظبي.. اتفاقيتان للتعاون مع السنغال ومالي في التعمير

وقع المغرب اتفاقيتين للتعاون مع كل من السنغال ومالي تتعلقان بتعزيز التعاون والتبادل في قطاعي التعمير والإسكان، وذلك على هامش المنتدى الحضري العالمي المقام حاليا في أبوظبي.

ووقعت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة نزهة بوشارب، اتفاقية شراكة مع وزير التعمير والسكن والنظافة العامة السنغالي عبدو كريم فوفانا، تهم التعاون في مجالات إعداد التراب والتعمير والإسكان وسياسة المدينة.

ويلتزم الطرفان بموجب الاتفاقية بالعمل على إنجاز عدد من المشاريع المرتبطة بإنعاش السكن الاجتماعي، والتهيئة الحضرية وخلق الثروة والدعم التنظيمي لوزارة التعمير والسكن والنظافة العامة في السنغال من طرف نظيرتها المغربية.

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كما وقعت بوشارب اتفاقية تعاون مماثلة مع وزير الإسكان والتعمير والسكن الاجتماعي في مالي، حاما ولد سيدي محمد عربي، يلتزم بموجبها المغرب بدعم وزارة الإسكان والتعمير والسكن الاجتماعي بمالي، عبر تقديم الخبرة والمعرفة وكذا تقوية قدرات الأطر والمسؤولين وفقا لمخطط تكويني يساير الطلبات التي سيتم التوصل بها.

ويأتي التوقيع على الاتفاقيتين، الذي جرى بحضور سفير المغرب بنيروبي والممثل الدائم للمملكة لدى برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة المختار غامبو، وسفير المغرب المعتمد في الإمارات محمد أيت وعلي، في إطار دعم البعد الإفريقي للمغرب وأسس التعاون جنوب جنوب.

ودعت الوزيرة إلى تنمية طرق مبتكرة في مجال تمويل البرامج السكنية تأخذ بعين الاعتبار الخصوصيات المحلية والجهوية للبلدان الإفريقية.