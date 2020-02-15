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شكرا لقرائتكم خبر عن اليابان تعلن تسجيل 67 إصابة بكورونا في السفينة السياحية الراسية قبالة سواحلها والان مع التفاصيل
السبت 15 فبراير 2020
أعلنت اليابان اليوم تسجيل 67 إصابة جديدة بفيروس كورونا على متن السفينة السياحية الراسية قبالة سواحلها.
وتخطت حصيلة وفيات فيروس كورونا المستجدّ (كوفيد-19) السبت الـ1500 شخص في الصين بينما سجلت إصابة في مصر هي الأولى في إفريقيا.
وأمس أعلنت وزارة الصحة المصرية عن اكتشاف أول إصابة مؤكدة بالفيروس في القارة الإفريقية. ووضع المصاب وهو ليس مصرياً، في الحجر الصحي.
وتمّ تسجيل إصابة أكثر من 66 ألف شخص في الصين، بينهم ما لا يقلّ عن 1716 حالة في صفوف الأطباء والممرضين الذين يعملون بشكل مباشر مع المرضى، وفق ما أفادى لجنة الصحة الوطنية.
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