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إيران تقر بعدم قدرتها على فتح الصندوق الأسود للطائرة الأوكرانية المنكوبة

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متابعات_السعودية نيوز 0 تبليغ

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السبت 15 فبراير 2020

أقر وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، بأن بلاده لا يمكنها استخراج المعلومات من الصندوق الأسود للطائرة الأوكرانية المنكوبة، في الوقت الذي جدد فيه رفض طهران تسليم الصندوق لدولة أخرى.

 

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وتطالب دول من بينها كندا وأوكرانيا وغيرهما إيران بتسليم الصندوق الأسود للطائرة الأوكرانية التي أسقطها الحرس الثوري بصاروخين في الثامن من كانون الثاني/يناير الماضي، قرب العاصمة طهران، ما أسفر عن مقتل 176 راكبًا كانوا على متنها، أغلبهم من الإيرانيين، الأمر الذي ترفضه طهران.

 

وكالة أنباء ”فارس نيوز“ الإيرانية، نقلت اليوم السبت، عن ظريف أنه ”لا يمكن لإيران استخراج معلومات الصندوق الأسود للطائرة الأوكرانية، وإنها لن تسلمه لأي حكومة أجنبية“

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