إستقالة هاشم الأحمر تؤكد خيانة الإصلاح للتحالف العربي

السبت 15 فبراير 2020

قالت مصادر عسكرية، أن الإستقالة التي أعلنها قائد المنطقة العسكرية السادسة، هاشم الأحمر، تؤكد خيانة حزب الإصلاح للتحالف العربي، بتسليمه لمواقع كان يتولى تأمينها لميليشيا الحوثي الإنقلابية دون قتال .



وتداول ناشطون على مواقع التواصل الإجتماعي، وثيقة لإستقالة القيادي الإخواني هاشم الأحمر، من منصبه كقائد للمنطقة العسكرية السادسة .

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وسبقت الإستقالة، إقالة غير قانونية من محافظ الجوف، أمين العكيمي، على خلفية التقدم المفاجئ لميليشيا الحوثي الإنقلابية نحو مدينة الحزم عاصمة الجوف بالتزامن مع تقدم في نهم وصرواح شرق العاصمة صنعاء .

وبحسب موقع "نافذة اليمن" يرى مراقبون عسكريون، أن سبب نشر هاشم الأحمر لوثيقة إستقالته هو التغطية على قرار الإقالة غير المعلن الذي أصدره الرئيس هادي القائد الأعلى للقوات المسلحة .. مشيرين إلى أن الإقالة جاءت على خلفية فضيحة قيام القوات المسؤول عنها بتسليم مواقعها وعتادها العسكري إلى ميليشيا الحوثي الإنقلابية خلال تقدمها دون أي مقاومة .

ونقل الموقع عن عقيد في الجيش إعتقاده أنه تم إجبار هاشم الأحمر على تقديم إستقالته التي جاء إعلانه بعد وقت طويل من سقوط مواقع قواته بيد الميليشيات، ويعزز المرشدي إعتقاده بالقول، "هاشم الأحمر على إرتباط باللوبي التركي القطري المتوغل في الشرعية عبر جناح الإصلاح وهو على صلة وثيقة بشقيقه حميد الأحمر المقيم حالياُ في تركيا، وأعتقد أن التحالف العربي كشف أن الخيانة التي تعرض لها في جبهات شرق صنعاء قد تكون بإيعاز من تركيا وقطر وتنفيذ هاشم الأحمر".