رأى النائب عن كتلة التغيير هوشيار عبد الله، السبت، أن آلية تشكيلة الحكومة المرتقبة هي استمرار لنفس الآلية المعتمدة في الكابينة السابقة، معتبراً أن اختيار وزراء "تم تبنيهم" من قبل كتل سياسية بعنوان "مستقلين" هو "ضحك على العراقيين"، فيما تحدث عن "اتفاقات" بدون تغيير جذري لقواعد العملية السياسية.
وأشار إلى أن "إحدى أهم سمات استمرار الوضع على ما هو عليه من خلال حكومة علاوي هو المجيء ببعض الشخصيات تحت يافطة المستقلين ولكن بنوع من القرابة أو التبني من قبل الكتل السياسية، أي هناك مباركة لمجموعة من الأسماء تحت تسمية المستقلين الذين يتمتعون بالمقبولية من قبل الأحزاب السياسية، فالوزارات من وجهة نظر بعض الكتل لا يمكن السماح بذهابها إلى جهات أو شخصيات مستقلة".
وتابع: "وبالتالي أن ما يحصل هو ضحك على الشعب العراقي وإيهامه بأن هذه الكابينة مستقلة، وفي الحقيقة هناك اتفاقات سياسية بدون تغيير جذري لقواعد العملية السياسية في العراق وخاصة فيما يتعلق بالمحاصصة وعدم توزيع المناصب على الأكفاء والمخلصين والنزيهين بعيداً عن التبني من قبل الكتل السياسية المسيطرة على الحكم، إذ ليس هناك اي تغيير يلوح في الافق بل استمرار في الدوران داخل دوامة الفشل الموجود منذ بدء العملية السياسية والى اليوم".
كانت هذه تفاصيل خبر نائب: اختيار وزراء تتبناهم كتل سياسية بعنوان 'مستقلين' ضحك على العراقيين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.