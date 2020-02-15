مكافحة المتفجرات يعالجون عبوة ناسفة في بابل.. صور

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عالجت فرق مكافحة المتفجرات في بابل عبوة ناسفة محلية الصنع كانت مزروعة على طريق سريع في المحافظة.
وقالت المديرية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، "بعد ورود نداء الى خبراء المتفجرات يفيد بوجود جسم غريب في الطريق السريع بمحافطة بابل".
وأضافت، أن "على الفور تم تشكيل فريق عمل مختص والتوجه الى محل الحادث، وبعد الكشف تبين وجود عبوة ناسفة محلية الصنع تم معالجتها وفق الإجراءات القياسية بدون حادث يذكر".
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وفي ادناه مجموعة من الصورة عن الموضوع:
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