مصر تؤكد رغبتها بتوسيع التعاون النفطي مع العراق

اكد وزير المنفغط المصري طارق الملا، السبت، رغبة بلاده بتنمية وتوسيع حجم التعاون ليشمل مجالات تخصصية عدة في قطاع الطاقة والنفط.
وأشار الملا الى، "أهمية كل من مصر والعراق على الصعيد السياسي والاقتصادي"، موكداً على "التنسيق والتواصل حول القضايا ذات الشأن المشترك، وان مصر قد حققت خلال السنوات الماضية تقدماً كبيراً في انتاج الطاقة واستثمار الغاز".
وثمن وزير البترول المصري، "مشاركة العراق في معرض ومؤتمر مصر للبترول 2020"، معبراً عن سعادته بهذه المشاركة نظرًا للمكانة التي يتمتع بها العراق في اسواق الطاقة العالمية"، مؤكدا أن "الشركات المصرية ترغب في زيادة حجم التعاون والمشاركة في تنفيذ المشاريع في قطاع النفط والطاقة بالعراق وفي جميع المجالات".
يذكر ان وزارة النفط تشترك في معرض مصر للنفط والطاقة 2020 بجناح يمثل الشركات النفطية الوطنية وتضم قطاعات الاستخراج والتصفية والتوزيع".
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