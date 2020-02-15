الصين تنسحب من بطولة العالم للجمباز بسبب 'كورونا'

وفرضت الحكومة الأسترالية، بعض القيود على دخول الأجانب القادمين من الصين، مطلع شباط الجاري ومددتها لأسبوع إضافي الخميس الماضي.

وبهذا فإن التمديد يلغي فعليا مشاركة الصين في البطولة المقررة ما بين 20 و23 من الشهر الجاري، والتي تمنح نقاطا تساعد في التأهل لأولمبياد طوكيو 2020.



وقالت كيتي تشيلر رئيسة الاتحاد الأسترالي للجمباز في بيان "واجهنا جميعا تحديا كبيرا خلال الأسابيع القليلة الماضية، لكن ليس بنفس القدر من التحديات التي واجهها رياضيو ومسؤولو الجمباز الصينيون الذين كانوا يتدربون ويستعدون للقدوم إلى ملبورن".

وأضافت المسؤولة الأسترالية "كنت على اتصال مستمر مع الاتحاد الصيني للجمباز ورئيسه الذي أبلغني أن جميع أفراد بعثته حالتهم جيدة، ولم تظهر عليهم أي علامات للعدوى".



ونوهت "لكن رغم ذلك، يجب علينا احترام قيود السفر التي فرضتها الحكومة الأسترالية".

وبهذا فإن تشانج تشنجلونج بطل العالم أربع مرات وحامل الذهبية الأولمبية مع فريق الرجال الصيني في أولمبياد لندن 2012، سيغيب عن البطولة في أستراليا.

