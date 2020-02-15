اعتقال عنصر بـ 'داعش' في ايمن الموصل

أعلنت وزارة الداخلية، السبت، عن اعتقال احد عناصر تنظيم "داعش" في ايمن الموصل، مشيرة الى أن المعتقل كان يعمل ضمن ما يسمى وحدات الاسناد العام خلال فترة سيطرة التنظيم على المدينة. وقالت الوزارة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "قوة مشتركة من فوج طوارئ الشرطة الثامن ومديرية استخبارات ومكافحة ارهاب نينوى وبناءً على ورود معلومات استخبارية دقيقة تم نصب سيطرة تفتيش مفاجئة في منطقة حي 30 تموز في الجانب الايمن لمدينة الموصل".



وأضافت الوزارة، أن القوة تمكنت من القبض على الداعشي ( ح ع م غ ) المكنى ( ابو عبيدة ) والذي كان يعمل فيما يسمى ( وحدات الاسناد العام ) خلال فترة سيطرة داعش على مدينة الموصل".

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