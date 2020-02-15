مواعيد مباريات اليوم السبت والقنوات الناقلة

ويحل فريق ليفربول ضيفًا على نظيره نوريتش سيتي، مساء اليوم السبت، في إطار منافسات الجولة 26 من مسابقة الدوري الإنجليزي

فيما يستضيف فريق برشلونة نظيره خيتافي، مساء اليوم السبت، في إطار منافسات الجولة 24 من مسابقة الدوري الإسباني.



الدوري الانجليزيتُقام مباراة ساوثهامتون وبيرنلي، في الثالثة والنصف عصرًا بتوقيت بغداد، على أن تُذاع المباراة عبر قناة beIN Sports HD 2.

تُقام مباراة ليفربول ونوريتش سيتي، في الثامنة والنصف مساءً بتوقيت بغداد، على أن تُذاع المباراة عبر قناة .beIN Sports HD 2

الدوري الإسباني

تُقام مباراة ريال مايوركا وديبورتيفو ألافيس، في الثالثة عصرًا بتوقيت بغداد، على أن تُذاع عبر قناة beIN Sports HD 3.



تُقام مباراة برشلونة وخيتافي، في السادسة مساءً بتوقيت بغداد، على أن تُذاع عبر قناة .beIN Sports HD 3..

تُقام مباراة فياريال وليفانتي، في الثامنة والنصف مساءً بتوقيت بغداد، على أن تُذاع عبر قناة beIN Sports HD 3.

تُقام مباراة غرناطة وبلد الوليد، في الحادية عشر مساءً بتوقيت بغداد، على أن تُذاع عبر قناة beIN Sports HD 3.

الدوري الإيطالي

تُقام مباراة ليتشي وسبال، في الخامسة مساءً بتوقيت بغداد، على أن تُذاع عبر قناة beIN Sports HD 4.

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تُقام مباراة بولونيا وجنوى، في الثامنة مساءً بتوقيت بغداد، على أن تُذاع عبر قناة beIN Sports HD 4.

تُقام مباراة أتلانتا وروما، في العاشرة وخمسة وأربعون دقيقة مساءً بتوقيت بغداد على أن تُذاع عبر قناة beIN Sports HD 4.

الدوري السعودي

تُقام مباراة الرائد وأبها، في الثالثة وخمسة وخمسون دقيقة عصرًا بتوقيت بغداد، على أن تُذاع عبر قناة KSA Sports 1 HD.

تُقام مباراة الفتح والرائد، في السادسة وعشرة دقائق مساءً بتوقيت بغداد، على أن تُذاع عبر قناة KSA Sports 2 HD.

موعد مباراة ربع النهائي بالبطولة العربية اليوم

تُقام مباراة أولمبيك آسفي المغربي في التاسعة مساءً بتوقيت بغداد، على أن تُذاع عبر قناة AD SPORTS 1 HD.

