وزير الدفاع الأميركي للبارزاني: مستمرون بدعم وتدريب البيشمركة

أكد وزير الدفاع الاميركي مارك إسبر، السبت، أن إقليم كردستان حليف مهم للولايات المتحدة في المنطقة، مستمرون في دعم البيشمركة وتدريبها لمواجهة الإرهاب،
وقال المكتب الاعلامي لبرزاني في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني اجتمع اليوم، مع وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر، على هامش أعمال اليوم الثاني لمؤتمر ميونيخ للأمن الذي انطلق في ألمانيا بمشاركة العديد من صناع القرار في العالم".
وأضاف البيان، أن "الجانبين استعرضا أحدث التطورات الجارية في العراق والمنطقة، كما تم التأكيد على أهمية تعزيز العلاقات بين إقليم كوردستان والولايات المتحدة"، مشيرا الى أن "إقليم كردستان حليف مهم للولايات المتحدة في المنطقة، ومستمرون في دعم قوات البيشمركة وتدريبها لمواجهة الإرهاب ومكافحة داعش".
وأضاف البيان، أن "الجانبين استعرضا أحدث التطورات الجارية في العراق والمنطقة، كما تم التأكيد على أهمية تعزيز العلاقات بين إقليم كوردستان والولايات المتحدة"، مشيرا الى أن "إقليم كردستان حليف مهم للولايات المتحدة في المنطقة، ومستمرون في دعم قوات البيشمركة وتدريبها لمواجهة الإرهاب ومكافحة داعش".
من جعته، شدد بارزاني على أن "الشراكة بين إقليم كردستان والولايات المتحدة لن تسهم في استقرار الإقليم فحسب، بل تعمل على استتباب الأمن في العراق والمنطقة".
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