الناتو يؤكد توسيع عمل التحالف في العراق

أكد أمين عام حلف شمال الأطلسي (الناتو)، ينس ستولتنبرغ، السبت، توسيع عمل التحالف في العراق. ونقلت قناة العربية اخبارا عاجلة عن ستولتنبرغ قا فيها، إن "التحالف سيوسع عمله في العراق". وأضاف، "قررنا زيادة الدعم للعراق للمساعدة في تحقيق الأمن في المنطقة"، منوها الى أن "المعركة ضد داعش لم تنته بعد".

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