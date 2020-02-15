مصر تتمسك بـ"فيتو" أفريقي في مجلس الأمن

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العين الإخباريةالسبت 2020/2/15 12:15 م بتوقيت أبوظبي
جلسة لمجلس الأمن في مقر الأمم المتحدة بنيويورك - أرشيفية
أكدت مصر تمسكها بحق القارة الأفريقية في الحصول على مقعدين دائمين بكامل الصلاحيات بما فيها حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن الموسع.
وقال السفير محمد إدريس مندوب مصر الدائم بالأمم المتحدة إن بلاده تتمسك بتنفيذ الموقف الأفريقي المتمثل في "توافق إزولويني"، الذي يتضمن عدة مطالب منها حصول القارة الأفريقية على مقعدين دائمين بكامل الصلاحيات بما فيها حق النقض "الفيتو" في مجلس الأمن الموسع، وذلك في ضوء ما تم التوافق عليه خلال القمة الأفريقية الأخيرة في أديس أبابا تحت الرئاسة المصرية.
وأشار السفير إدريس إلى أن مفاوضات إصلاح وتوسيع مجلس الأمن هذا العام تتواكب مع مرور 75 عاماً على إنشاء الأمم المتحدة، الأمر الذي يدعو إلى تضامن ووحدة الدول أعضاء الأمم المتحدة حول مبادئ الإصلاح والعدالة ومواجهة الخلل الحالي في مجلس الأمن.
وشدد على ضرورة أن يكون للقارة الأفريقية دورها المستحق في آلية اتخاذ القرارات الدولية.
ويأتى ذلك مع بدء جولات المفاوضات حول إصلاح وتوسيع مجلس الأمن للدورة الحالية للأمم المتحدة.
والأحد الماضي، عقدت بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، اجتماعات قمة الاتحاد الأفريقي في دورتها الـ33، بحضور عدد كبير من رؤساء الدول والحكومات الأفريقية.
وانعقدت القمة تحت شعار "إسكات صوت البندقية لتهيئة الظروف لتنمية أفريقيا"، على يومين.
وتصدرت كلمات المتحدثين الأزمة الليبية، والإرهاب والقضية الفلسطينية، وإسكات البنادق، وجنوب السودان ومساندة السودان لتحقيق مزيد من التحول.
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