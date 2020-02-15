بومبيو: إيران نفذت هجمات إلكترونية في الشرق الأوسط

أكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، السبت، أن النظام الإيراني نفذ هجمات إلكترونية (سيبرانية) مستهدفا الشرق الأوسط.

وأضاف بومبيو، في كلمته خلال مؤتمر ميونخ للأمن، أن صواريخ إيران استخدمت ضد السعودية، مشيرا إلى الدور التخريبي لطهران في المنطقة وأنشطتها المزعزعة للاستقرار عبر وكلائها في العراق واليمن ولبنان.

وشدد وزير الخارجية الأمريكي على عمل بلاده "الدؤوب والحثيث" من أجل منع تنظيم داعش الإرهابي من ممارسة نشاطاته الخبيثة في المنطقة بعد إعلان القضاء عليه ومقتل قائده أبو بكر البغدادي.

وفي سياق ما يتردد في الأوساط الدبلوماسية والعسكرية الدولية من انتقادات لدور حلف شمال الأطلسي الدولي، أوضح بومبيو تصريح البعض بشأن موت حلف الناتو "أمر مبالغ فيه".

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وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد قال في وقت سابق إن حلف شمال الأطلسي في حالة من الـ"الموت الإكلينيكي"، ما أثار عاصفة من الجدل حول فاعلية التكتل الذي يشكل فاعلا رئيسيا في موازين القوى العالمية.

وصرح بأنه "في إشارة إلى دعم سيادة أصدقائنا الأوروبيين وازدهارهم واستقلالهم في مجال الطاقة، تنوي الولايات المتحدة منح ما تصل قيمته إلى مليار دولار لتمويلات لدول وسط وشرق أوروبا الأعضاء في مبادرة البحار الثلاثة" (البلطيق والادرياتكي والبحر الاسود) التي تشمل 12 دولة من أعضاء الاتحاد الأوروبي.

والجمعة، انطلقت أعمال مؤتمر ميونيخ للأمن، في دورته الـ56، بمشاركة 39 رئيس دولة وحكومة، و100 وزير دفاع وخارجية، و500 باحث وخبير أمني.

ويتضمن برنامج المؤتمر 48 ساعة مكثفة من الفعاليات والندوات وجلسات النقاش التي يحضرها قادة وممثلو دول العالم.

ويسعى المؤتمر هذا العام إلى تقديم إجابات وحلول للعديد من الأسئلة الملحة من خلال معالجة قضايا مثل المشروع الأوروبي والتعاون في مجال الدفاع ووضع النظام الدولي الليبرالي، وسياسات حماية المناخ، وتفشي فيروس كورونا، والتعاون عبر الأطلسي "العلاقات الأوروبية الأمريكية"، وتداعيات تجدد التنافس بين القوى الكبرى، فضلا عن ملفات الشرق الأوسط، وخاصة ليبيا.