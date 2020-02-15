الشرطة السودانية تضبط أسلحة تتبع لخلية الإخوان الإرهابية

أعلنت الشرطة السودانية، السبت، ضبط أسلحة متنوعة وكمية من المهمات العسكرية بضاحية شرق النيل تبع لخلية الإخوان الإرهابية التي تم اكتشافها الأسبوع الماضي.

وضبطت السلطات الأمنية في السودان خلية إرهابية في الحاج يوسف شرقي الخرطوم وبحوزتها متفجرات وأحزمة ناسفة ومواد كيميائية.

وأقر أحد عناصرها بتبعيتهم لجماعة الإخوان المصرية، ودخل السودان منذ ٦ أشهر بجواز سفر سوري مزيف، وهم متخصصون في صناعة المتفجرات.

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وقالت الشرطة، في بيان، إن التحقيقات والتحريات التي أعقبت ضبط الخلية الإرهابية، قادت إلى العثور على عدد من الأسلحة الخفيفة والمتوسطة بحوزة المتهمين بأحد المنازل بشرق النيل.



كما تم العثور على جانب من المهمات العسكرية وأجهزة التزوير، وحواسيب، وطابعات ملونة، وكمية من الأحبار، وبعض المتعلقات الأخرى، تم تحريزها وتصنيفها وجاري إخضاعها للفحص الفني بواسطة الإدارة العامة للأدلة الجنائية.

وقال البيان: "تواصل قواتكم في الشرطة وبفرق فنية مدربة العمل على كشف وإحباط كل ما من شأنه الإخلال بأمن وسلامة الوطن والمواطنين".

وناشدت الشرطة المواطنين بالتبليغ الفوري عن أي أنشطة مشبوهة ومخالفة للقانون عبر الرقم المجاني 999 أو أقرب قسم شرطة.

اعتمدت النيابة السودانية، الخميس الماضي، دعاوى جنائية ضد خلية إرهابية اعترف أحد أعضائها بتبعيته لجماعة الإخوان المصرية بعد القبض عليه بالخرطوم، مؤكدا نيتهم تنفيذ تفجيرات في البلاد.