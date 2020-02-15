شكرا لقرائتكم الصحة العالمية: تجارب صينية على كورونا ونتائج بـ3 أسابيع ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلنت منظمة الصحة العالمية أن الصين تجري تجارب على فيروس كورونا، مشيرة إلى أن النتائج ستظهر خلال 3 أسابيع.

بدوره، أبدى نائب وزير خارجية الصين ثقة بلاده من أن الوباء سينتهي قريبًا، رغم العدد الكبير من الإصابات، مشيراً إلى أن نسبة الوفيات منخفضة ولا تزيد على ٢.٩٩ بالمئة. وأضاف أن "هناك فيروسا آخر ينتشر وهو الذعر". وعبّر عن استياء من تعرض المواطنين الصينيين في بعض البلدان للتمييز.

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وأوضح أن الصين قامت ببعض الخطوات منعت من انتشار الفيروس خارج الصين، مطمئناً بأنه يمكن السيطرة على الفيروس والشفاء منه. وتحدث عن شفاء 8 آلاف مصاب بالفيروس.

وفيات جديدة

وأعلنت السلطات الصينية السبت أنّ فيروس كورونا المستجد أودى حتى اليوم بحياة أكثر من 1523 شخصاً في الصين القاريّة بعدما سجّلت مقاطعة هوبي، بؤرة الوباء في وسط البلاد، 139 حالة وفاة جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة، فيما تخطى إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا 66 ألفا .

وفي سياق تحديثها اليومي لحصيلة الوفيات والإصابات، قالت السلطات الصحية في هوبي، المقاطعة الواقعة في وسط البلاد والتي ظهر الفيروس للمرة الأولى في عاصمتها ووهان في أواخر كانون الأول/ديسمبر، إنّ الوباء حصد خلال الساعات الأربع والعشرين الفائتة أرواح 143 شخصاً وأصيب به 2641 شخصاً إضافياً.