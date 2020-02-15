الانتقام «المزعوم».. فيديو كارتوني إيراني عن اغتيال قاسم سليماني

- شريف الجنيدي

نشرت وسائل إعلامية إيرانية فيديو كارتوني عن اغتيال قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني.

وتضمن الفيديو، الذي جاء بعنوان "الانتقام المؤلم" ونشرته وكالة "مهر" الإيرانية، لحظات اغتيال سليماني بواسطة طائرة مسيّرة أمريكية بالقرب من مطار بغداد الدولي في العراق، ورد إيران على الحادثة.

وأظهر الفيديو تجمعات شعبية أقيمت في طهران لتشييع أحد أبرز الجنرالات الإيرانيين، والضربات الصاروخية "المزعومة" التي نفذها الحرس الثوري على مواقع للجيش الأمريكي في العراق، والتي ألحقت إصابات دماغية بنحو 100 منهم، حسب ما أعلنت عنه وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون".

وفي نهاية الفيديو، جاء تصريح المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، بأن "إيران وجهت بتلك الضربات، صفعة للولايات المتحدة ويجب وضع حد للتواجد الأمريكي الفاسد في المنطقة."

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وفي فجر الثالث من يناير الماضي، أعلن "البنتاجون" تنفيذ ضربة جوية بالقرب من مطار بغداد الدولي، أسفرت عن مقتل سليماني، وأبو مهدي المهندس، نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي، وآخرين.

وفي الثامن من الشهر ذاته، شنت إيران هجوماً صاروخياً على قاعدتين عسكريتين في العراق، إحداهما قاعدة عين الأسد، التي تضم نحو 1500 جندي أمريكي، إلا أن الضربات لم تسفر عن مقتل أي من الجنود الأمريكيين، فيما ذكرت وسائل إعلامية أن الهجمات الإيرانية جاءت بالتنسيق مع الإدارة الأمريكية لحفظ ماء الوجه لتفادي وقوع ضحايا.