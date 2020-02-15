طقس اليوم غائم جزئياً بسحب متوسطة مع ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة

أفادت ​مصلحة الأرصاد الجوية​ في المديرية العامة للطيران المدني أن طقسا متقلّبا يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط، يتاثّر يوم الأحد بمنخفض جوي موسمي يؤدي الى طقس ماطر، متوثعة أن يكون طقس اليوم واليومين المقبلين على الشكل التالي:

السبت: غائم جزئياً إلى غائم بسحب متوسطة مع ارتفاع بسيط ب​درجات الحرارة​ ورياح ناشطة تشتد احيانا في المناطق الشمالية، كما تتساقط ​أمطار​ خفيفة متفرقة ويتكون طبقات من ​الضباب​ على المرتفعات.

الأحد: غائم جزئياً الى غائم مع انخفاض بسيط بدرجات الحرارة، تتساقط امطار خفيفة محلية تشتد اعتبارا من بعد الظهر خاصة في المناطق الجنوبية و مترافقة احياناً ببرق ورعد ورياح ناشطة كما تتساقط ​الثلوج​ على ارتفاع 1600م وتلامس 1300م ليلاً مع انخفاض درجات الحرارة. نحذر من تكون الجليد على المرتفعات و في الداخل ابتداء من ارتفاع 1000م وما فوق كما يستمر تكون الضباب على المرتفعات.

الإثنين: غائم مع انخفاض اضافي و محدود بدرجات الحرارة وأمطار متفرّقة وثلوج على ارتفاع 1200م وما فوق. نحذر من تكون الجليد على المرتفعات و في الداخل ابتداء من ارتفاع 900م و ما فوق مع بقاء ظهور الضباب على المرتفعات.