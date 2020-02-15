بومبيو يدين التدخلات الإيرانية بالعراق ولبنان: تستغلهما لمصالحها

دان وزير الخارجية الأميركي ​مايك بومبيو​ التدخلات ال​إيران​ية في ​العراق​ و​لبنان​ معتبرا ان "إيران تستغل ​الشباب​ في لبنان والعراق من أجل مصالحها".

ورفض "الانتقادات الموجهة إلينا بأن ​الولايات المتحدة​ تنسحب من الساحة الدولية"، مشددا على ان "الولايات المتحدة ستواصل التصدي للتهديدات التي تواجهها ولن نتوانى عن الدفاع عن بلدنا".

ورأى ان " الحديث عن موت ​حلف شمال الأطلسي​ أمر مبالغ فيه"، موضحا ان "بعض الدول لا تزال تريد فرض إمبراطورياتها".

من جهة أخرى، شدد على انه "عملنا بشكل حثيث لمنع "داعش" من الحصول على ملاذات آمنة ونقود التحالف الدولي لمحاربة التنظيم ونجحنا في التصدي له".