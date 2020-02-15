عبد الصمد: نمر بظرف صعب وأمام تحديات كبيرة وتلفزيون لبنان من الاولويات

أكدت ويرة الاعلام ​منال عبد الصمد​ في حديث إذاعي ان "العمل الحكومي بدأ منذ اليوم الأول لتكشيل ​الحكومة​"، لافتا إلى انه "كما قال رئيس الحكومة حسان دياب في جلسة الجلسة فإن كرة النار بيدنا ونحن من أكثر الاشخاص الذين نواجه العقبات من أجل حل المشاكل".

ولفتت إلى انه "لا أقارن نفسي بأحد وأعلم ان الوزراء السابقين كان لديهم عقبات في عملهم لكن أنا لدي خطة واضحة وموضوعية في الوزارة، وأستطيع بالتعاون مع فريق العمل ان أذلل العقبات أمامها".

وأضافت "نحن نمر بظرف صعب وأمام تحديات كبيرة وأؤمن كما زملائي في الحكومة بأنه إذا اخترنا الشخص المناسب في المكان المناسب لن يكون هناك أي معارضة من قبل أي فريق"، مشددة على ان "تلفزيون ​لبنان​ من الاولويات وهو بحاجة إلى معالجة من أجل ان يرقى إلى مصافي المؤسسات الراقية في مجتمعنا، ولا يمكن ان ننطلق بأي خطة إذا لم نضع ادارة تتخذ القرارات المناسبة، وبالتالي الاولوية هي لتعيين رئيس وأعضاء مجلس الادارة الذين سيعملون بالتنسيق معنا على اتخاذ القرارات".

وشددت عبد الصمد على انه "نؤمن بفصل السلطات، و​مجلس النواب​ يراقب عمل ​السلطة​ التنفيذية ولا يمكن ان يكون الشخص في السلطة التنفيذية هو نفسه في السلطة التشريعية".