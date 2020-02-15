نبيل نقولا: بحجة الحفاظ على التسوية غضينا النظر عن امور كثيرة وهنا أخطأنا

لفت النائب السابق ​نبيل نقولا​ في حديث اذاعي الى أنه "بحجة الحفاظ على التسوية وعلى السلم الاهلي غضينا النظر عن أمور كثيرة وهذه كانت غلطتنا الكبرى".

واضاف: "عندما سمعت رئيس ​الحكومة​ السابق ​سعد الحريري​ في ذكرى اغتيال رئيس الحكومة الراحل ​رفيق الحريري​ عدت بالذاكرة الى حين كان سعد الحريري مخطوفا في ​السعودية​"، متسائلا "الم يرى في حينها ماذا فعلنا حتى يعود الى ​لبنان​ ولا يتأذى"، لافتا في نسف الوقت الى أن "​رئيس الجمهورية​ ​ميشال عون​ لعب دوره، وكرامة لبنان ما كانت تسمح لنا أن نغض النظر عن مسألة اختطافه ولكن كان يجب ان يحفظ الجميل".

واشار الى انه يؤيد مطالب "الثورة" وفي موضوع مكافحة الفساد، أكد أننا "قدمنا الكثير من الاخبارات في مسألة الفساد ولكن ننتظر اليوم أن يتحرّك القضاء فيها"، ومشيرا الى أننا "نؤيد مطالب "الثورة" لكننا نرفض في نفس الوقت توجيه البوصلة الى مكان آخر"، ومشددا على أن "الشعب مسؤول لأنه لا يتخذ الخيار المناسب في الانتخابات".

