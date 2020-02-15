هاشم: المطلوب اليوم تحييد الحكومة واعطاؤها فرصة

رأى عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب ​قاسم هاشم​ تعليقا على خطاب رئيس ​الحكومة​ السابق ​سعد الحريري​ أمس أنه "من الواضح ان الحريري من خلال سقف خطابه المرتفع أمام مرحلة جديدة وقراءة جديدة وتعاطٍ جديد مع الواقع السياسي ومع القوى السياسية وتموضعه في هذه المرحلة بعد ان انتقل إلى صفوف المعارضة وابتعد بشكل كلي كما يبو عن شريكه في التسوية وطبعا هذا يعني اننا أمام مرحلة قد تشهد توترا سياسيا، لكن السؤال يبقى هل نحن بحاجة إلى مزيد من التوتر في هذه المرحلة؟". وقال: "يبدو واضحا تصويبه في هذه المرحلة على شريكه بشكل اساسي لأسبابه الخاصة وموضوع الحكومة يأتي بهذا بالسياق".

ولفت في حديث إذاعي إلى انه "في ال​سياسة​ ليس هناك من عداوات دائمة ولكن طبعا هناك مصالح ونعرف ما هي الظروف اليوم وكما هو واضح لم يقم الحريري بالتصويب مباشرة على ​الرئيس ميشال عون​ بل على التيار السياسي الذي يمثله الرئيس وقد يكون ذلك بهدف ترك قناة للتواصل في لحظة معينة ولم يقطع كل التواصل مع ​رئاسة الجمهورية​". كما شدد هاشم على ان "المرحلة تتطلب الايجابية والمطلوب تحييد الحكومة واعطاؤها فرصة".