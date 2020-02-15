لفت النائب ​جميل السيد​، في تصريح عبر وسائل التواصل الإجتماعي الى أنه "منذ يومين ب​مجلس النواب​، تبرّأت معظم القوى السياسية من مسؤوليتها عن الإنهيار المالي والإقتصادي والأخلاقي في ​الدولة​ التي حكموها منذ 2005، أمس تبرّأ أيضاً ​سعد الحريري​ وبرّأ كل حقبة والده، وحاول إقناعنا أن الجميع إغتصبوه في ​السلطة​ وأنّه كان "مِسْتِر عفيف"! لكن الغبيّ من إستغبى الناس".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السيد: الحريري حاول إقناعنا أن الجميع إغتصبوه في السلطة وأنّه كان "مِسْتِر عفيف" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.