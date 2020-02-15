محمد خواجة: انا ضد تسديد سندات اليوروبوند بل مع اعادة الجدولة

لفت عضو ​كتلة التنمية والتحرير​ النائب ​محمد خواجة​ في تعليق على قرار خفض الفوائد على الودائع إلى انه "عند تخفيض الفوائد على الودائع نشجع دخول الاموال على القطاعات المنتجة، وانا مع تخفيض الفوائد من أجل تحريك العجلة الانتاجية في البلد"، لافتا إلى ان "المؤسسات اليوم متعثرة وطبعا عليها دفعات شهرية ويجب مساعدتها من اجل اعادتها للحياة".

ورأى ان "هذا القرار هو من عمليات الاصلاح من اجل العودة إلى الوضع الطبيعي"، موضحا انه "نتكلم ايضا في هذا القرار عن خفض الفوائد على التسليفات السابقة وليس التسليفات ​الجديدة​ فقط".

وحول تسديد سندات اليوروبوند، لفت في حديث إذاعي إلى انه "هناك نقاش جدي مفتوح وكان مدار بحث جدي في ​القصر الجمهوري​ وما يعمل عليه هو شيء صحيح وعلمي"، معتبرا انه "إذا دفعنا هناك مشكلة وإذا لم ندفع أيضا مشكلة ، وما يحصل اليوم له أسس علمية وبدأنا نواجه مشاكلنا بطرق مختلفة".

وأضاف "أنا برأيي انه لا يجب ان ندفع ومع اعادة الجدولة لأنه نحتاج إلى هذا ​المال​ ويمكن استخدامه في أمور انتاجية أخرى، وضعنا صعب وهذا رأي شخصي بحت لكن نترك الأمر لأهل الاختصاص لاتخاذ القرار المناسب".