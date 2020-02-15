الحجار: سنعطي فرصة لحكومة دياب ونمارس المعارضة الدميقراطية

لفت عضو كتلة "المستقبل" النائب ​محمد الحجار​ في حديث إذاعي إلى ان "رئيس الحكومة السابق ​سعد الحريري​ منذ اليوم الأول لتوليه مسؤولية ​تيار المستقبل​ كان واضحا بانه سيسر على خطى والده بمنعى تقديم مصلحة الوطن على أي مصلحة أخرى"، مشيرا إلى ان "ما يريده الحريري وأوضحه أمس في الذكر الـ15 لاغتيال والده هو ان يوقف سلسلة الافتراءات والاتهامات وأن يوضح حقيقة ما حصل بموضوع الازمة المالية والاقتصادية التي نعيشها".

وأكد ان "الحريري قال ما عنده في هذا الامر من وقائع، لم يرم الاتهامات بل قال الامور على حقيقتها، وقال ايضا انه لن يكون هناك تسوية وأعلن بأن حليفه اليوم هو ​الحزب التقدمي الاشتراكي​ وكذلك هناك علاقات يعمل على اعادة صياغتها". وأضاف "شدد الحريري أيضا على انه في اي موقع كنت سأبقى أعمل من موقعي لتأمين مصلحة الوطن والبلاد وبالتالي هو مستمر في هذا الخط".

وشدد على انه "سنعطي فرصة ل​حكومة حسان دياب​، سنمارس المعارضة بمعناها الديمقراطي السلمي".