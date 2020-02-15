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وزير الخارجية الأرمني يعرب عن استعداد بلاده لمواصلة المهام الإنسانية في سوريا

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أعرب وزير الخارجية الأرمني زغراب مناتساكانيان، استعداد يريفان لمواصلة المهام الإنسانية في ​سوريا​، مشيرا إلى أن "الوضع الإنساني في سوريا والمشاكل التي تواجهها الجالية الأرمنية، تقع دائما في مركز اهتمام ​أرمينيا​".

وفي لقاء مع الأمين العام ل​جامعة الدول العربية​ أحمد أبو الغيظ، على هامش ​مؤتمر​ الأمن في ​ميونخ​، شدد مناتساكانيان على استعداد الجانب الأرمني "مواصلة المساهمة في المهمة الإنسانية على الأرض".

وأوضحت الخارجية الأرمنية أن الجانبين تطرقا إلى عدد من القضايا الدولية والإقليمية الملحة، بما في ذلك والأحداث في ​الشرق الأوسط​ والوضع الإنساني في سوريا.

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