الجيش السوري يبسط سيطرته على قرية كفرناها في ريف حلب الغربي

سيطر ​الجيش السوري​ على قرية كفرناها في ​ريف حلب​ الغربي والفوج 46 بالريف الجنوبي الغربي، بعد معارك مع "​جبهة النصرة​" والفصائل المرتبطة بها، كما تتابع ​القوات​ تقدمها باتجاه جمعية الأمين وقرى عويجل وعاجل والسعدية بالريف الغربي.

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