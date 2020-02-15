وزير الخارجية المصري: نتوقع اتفاقا نهائيا بشأن سد النهضة

أعلن وزير الخارجية المصري ​سامح شكري​ "أننا نتوقع اتفاقا نهائيا عادلا بشأن ​سد النهضة​"، كاشفا أن "الجانب الأميركي سيطرح الأسبوع المقبل نصا نهائيا للاتفاق بشأن السد، ونثق أن المقترح الأميركي سيكون متوازنا وعادلا وموضوعيا". ​​

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