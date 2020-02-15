السفارة الأميركية في اليابان: سنجلي مواطنينا من على متن السفينة الموبوءة بكورونا

أعلنت ​السفارة الأميركية​ في ​اليابان​ "أننا سنجلي مواطنينا من على متن ​السفينة​ "دايموند برنسيس" الخاضعة للحجر الصحي في اليابان، والتي تأكدت إصابة أكثر من 200 على متنها بفيروس ​كورونا​​​​​​".

وأكد مدير قسم الاستعداد والأمراض الناشئة المعدية في المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، هنري والكي لصحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية، أنه سيتم توفير مقاعد لنحو 380 شخصا على متن رحلتين جويتين للإجلاء من اليابان إلى الولايات المتحدة.

ووُضعت السفينة الموبوءة، المملوكة لشركة كرنيفال كورب، في الحجر الصحي لمدة أسبوعين لدى وصولها إلى يوكوهاما في 3 فبراير بعد أن ثبتت إصابة رجل كان على متنها ونزل في هونغ كونغ بالفيروس.

ويوجد نحو 3500 شخص على متن السفينة تأكدت إصابة 218 منهم بعدوى "كورونا"، وتم نقل من ثبتت إصابتهم بالعدوى إلى المستشفى.