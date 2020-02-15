إيقاف 8 طائرات بمطار بلندن بسبب الاشتباه في إصابة ركاب بفيروس كورونا

شهد مطار هيثرو في لندن، إيقاف 8 طائرات، بسبب الاشتباه في إصابة عدد من الركاب بفيروس "كورونا الجديد".
وكانت الجنة الصحة الوطنية في الصين قالت إن عدد الوفيات بسبب الإصابة بفيروس كورونا في البر الصيني الرئيسي ارتفع إلى 1523 شخصًا في 14 من شباط بزيادة 143 حالة عن اليوم السابق، وزاد عدد الوفيات في إقليم هوبي، مركز التفشي في الصين، بواقع 139 حالة يوم الجمعة.
وبلغ عدد حالات الإصابة المؤكدة الجديدة في الصين 2641، بينما بلغ العدد الإجمالي للمصابين حتى الآن 66492 حالة.
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