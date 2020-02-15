مسؤول اميركي:نخطط لإعداد 150 مليون لقاح ضد "كورونا" بحلول تشرين الثاني

أعلن رئيس المجلس الوطني للتجارة في ​البيت الأبيض​ بيتر نافارو أنه "يتوقع من خمس شركات صيدلانية أميركية كبيرة إعداد 150 مليون جرعة من لقاح الفيروس التاجي COVID-19 بحلول تشرين الثاني".

واشار نفارو الى ان شركات الادوية تشارك الآن في مشروع، مماثل في الحجم لإنتاج أسلحة نووية، مؤكدا أن تنفيذ الخطة "سوف يتطلب بذل جهد هائل، والبحث والتطوير".

وأضاف: "أداة تجريبية" تسمى ريمدسيفير تبدو "واعدة"، لافتا الى أنه "في ​واشنطن​، يتوقعون أن يبدأ اختبار وإنتاج ​الدواء​ قبل منتصف شهر آذار".