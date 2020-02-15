واشنطن ستُجلي مواطنيها الموجودين على متن السفينة اليابانية

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طوكيو: أعلنت السفارة الأميركية في طوكيو السبت أن الولايات المتحدة تحضّر لإجلاء الأميركيين المتواجدين على متن سفينة "دايموند برنسيس"، الخاضعة منذ مطلع فبراير للحجر الصحي في اليابان بسبب وجود مصابين بفيروس كورونا المستجدّ على متنها.

وأعربت واشنطن في رسالة موجّهة إلى المواطنين الأميركيين المتواجدين على متن السفينة، عن نيتها إرسال طائرة الأحد مضيفةً أن هؤلاء الأشخاص يجب أن يحترموا حجراً صحياً إضافياً لمدة 14 يوماً لدى وصولهم إلى الولايات المتحدة.

