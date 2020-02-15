شكرا لقرائتكم خبر عن "إسكان البرلمان": مشروعات الصرف الصحى أولوية كبرى خلال الفترة المقبلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب عماد سعد حمودة، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن ملف الصرف الصحى من أبرز الملفات التى تحظى باهتمام اللجنة خلال الفترة المقبلة، وسيتم عقد عدد من الاجتماعات خلال الأيام المقبلة، وسيتم عقد عدد من الاجتماعات خلال الأيام المقبلة، للوقوف على آلية تنفيذ خطة تغطية كافة القرى على مستوى الجمهورية بخدمات الصرف الصحى، وذلك وفقا للاعتمادات المالية المتاحة، بما يضمن تحسين مستوى الخدمة على مستوى الجمهورية.

وأوضح رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن ملف الصرف الصحى شهد اهتمام خلال السنوات الأخيرة، تحسنت الخدمة على صعيد عدد من القرى، ولكن هناك العديد من القرى التي تتطلب خطة عاجلة للانتهاء من مشروعات الصرف الصحى خاصة المتوقفة، والعالقة منذ سنوات، والتي شكلت عبء على المواطنين في هذه المناطق بمختلف القرى.

وطالب رئيس اللجنة، حصر شامل لكافة المشروعات المتوقفة على مستوى الجهورية، ونسبة الأعمال، والاعتمادات المالية اللازمة للانتهاء من هذه الأعمال، ورؤية وخطة الدولة للتعامل مع هذا الملف والقطاع الخدمى، على أن يتم مراعاة القرى الأكثر احتياجا، والمشروعات التى أشرفت على الانتهاء، ووضع جدول زمنى للانتهاء منها وفقا للاعتمادات المالية المتاحة، وإعادة النظر في توفير الاعتمادات لأهمية مشروعات الصرف الصحى ودورها في الحفاظ على الصحة العامة للمواطنين.

هذا وقد ناقشت اللجنة خلال اجتماعاتها السابقة عدد من طلبات الإحاطة بشأن تدنى خدمات الصرف الصحى في بعض المحافظات، منها عدم إقامة محطة صرف صحي لقرية سنديون، مركز قليوب، القليوبية، سوء حالة مياه الشرب بباسوس ــ القليوبية، ضعف المياه بمركز القناطر الخيرية، عدم دفع المبالغ المستحقة بشأن الرصف وإعادة الشيء لأصله، ورفع أغطية الصرف الصحي بطريق جانبية الباسوسية بمنطقة عزبة الشيمي بقرية أبو الغيط ــ القليوبية.